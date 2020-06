Leo Grozavu: "Exista o conspiratie cu Dinamo, sper ca invingatoarea sa se decida pe teren"

Ziare.

"In momentul de fata toti ne dam seama ca nu trecem prin cea mai fericita perioada. Au trecut doua jocuri si am acumulat doar un punct, mult prea putin fata de ceea ce ne-am propus. In acelasi timp, vreau sa fiu corect si sa spun ca nu am facut jocuri proaste.Trebuie sa privim doar inainte, ne gandim doar la partida urmatoare, cu Dinamo. Ne asteapta o partida foarte dificila, pentru ca acum clasamentul s-a strans foarte mult. Suntem in situatia in care nu ne permitem pasi gresiti, trebuie sa fim foarte concentrati, asa cum va fi si Dinamo.Au un antrenor nou, care isi doreste sa scoata echipa din situatia actuala. Suntem constienti ca ne asteapta o partida foarte dificila. As vrea sa cred ca castigatoarea se va hotari doar pe teren, pentru ca tot ce s-a intamplat in ultimele zile ma face sa cred ca exista o conspiratie.Nu am fost anuntati pana ieri ca partida e mutata de sambata pe duminica. In ultima perioada sunt suficiente greseli de arbitraj care influenteaza clasamentul si nu as vrea sa influenteze soarta campionatului. Nu as vrea ca realitatea din teren sa fie schimbata de anumite decizii", a declarat Grozavu.Tehnicianul are mai multe probleme de lot si spune ca are nevoie de mobilizare generala pentru a evita zona retrogradarii."Avem probleme de lot, avem accidentati de foarte mult timp. Lotul nu este foarte numeros, va trebui sa ne descurcam cu ceea ce avem la dispozitie.Va trebui sa ne mobilizam foarte bine pentru a nu avea surprize. Campionatul este lung, fiecare meci se joaca, daca se pierd puncte esti in zona de retrogradare, daca castigi le iei o gura de oxigen. Cine va gresi mai putin va avea castig de cauza", a mai spus Grozavu.Partida Dinamo - Sepsi OSK Sf. Gheorghe, din cadrul etapei a 5-a a play-out-ului Ligii I, se va disputa duminica, de la ora 17:00, pe stadionul Dinamo.