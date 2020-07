Lewandowski , sanse mari sa castige Balonul de Aur

Dupa ce a cucerit al optulea titlu consecutiv in Bundesliga, "Die Roten" (Rosii) si-au trecut in palmares si cupa nationala , sambata, dupa victoria cu 4-2 in fata cu Bayer Leverkusen, doua dintre golurile invingatorilor fiind marcate de Lewandowski.Flick s-a declarat incantat de performantele reusite de starul polonez in acest sezon. "Sa privim cifrele.LewaA marcat 34 de goluri in Bundesliga si 51 in toate competitiile.In consecinta, poate fi cel mai bun nu doar in campionatul german, ci si in intreaga lume. Cred ca poate cuceri Balonul de Aur 2020. Ii doresc succes cu ocazia votului", a spus Flick.Bayern Munchen poate realiza tripla in acest sezon, Lewandowski si coechipierii sai fiind ca si calificati in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, competitie care urmeaza se finalizeze luna viitoare, in Portugalia.