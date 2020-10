Meciul amical Anglia U19 -Scotia U19, oprit in prima repriza, dupa ce antrenorul oaspetilor a aflat ca are coronavirus

Potrivit federatiei scotiene, jucatorii si staful Scotiei au fost testati duminica in vederea meciului de joi cu Anglia, iar rezultatele au fost negative. Trei fotbalisti care evolueaza in Anglia s-au alaturat lotului scotian miercuri, dupa care intreg lotul si membrii stafului tehnic au fost testati din nou in vederea partidei revansa cu Anglia, programata duminica."Cei trei jucatori au fost in izolare si nu au avut contact cu nimeni altcineva. Totusi, in ciuda testarii negative de duminica, in cazul antrenorului Billy Stark rezultatul a fost pozitiv la al doilea test. Rezultatul i-a fost comunicat imediat tehnicianului si meciul a fost oprit, conform protocolului Covid-19", se arata pe site-ul scottishfa.com.Billy Stark se va autoizola timp de 10 zile. Restul stafului si echipa se vor autoizola 14 zile, din precautie.