Messi s-a antrenat pentru prima data sub conducerea antrenorului Ronald Koeman

Vedeta argentiniana, care a incercat sa rupa unilateral contractul sau cu FC Barcelona , motiv pentru care a lipsit de la antrenamentele pentru noul sezon mai mult de o saptamana, a lucrat individual luni si marti, conform protocolului sanitar al LaLiga.Abia de miercuri, Messi a intrat in programul normal de pregatire, alaturi de coechipierii sai.In functie de starea lui fizica, el ar putea evolua, sambata, in primul amical al formatiei catalane, cu Gimnastic de Tarragona.Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Frenkie de Jong si Ansu Fati s-au intors si ei la antrenamente, in timp ce internationalii francezi Clement Lenglet si Antoine Griezmann lipsesc inca, dupa ce au evoluat, marti, cu nationala in meciul cu Croatia, din Liga Natiunilor (scor 4-2).