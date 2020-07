"Mircea Lucescu si-a dat demisia de la Dinamo Kiev, dupa doar 4 zile

"Cu parere de rau am hotarat sa renunt la posibila colaborare cu Dinamo Kiev Multumesc familiei Surkis pentru increderea acordata si invitatia facuta, dar imi este imposibil sa pot activa intr-o atmosfera de ostilitate venita mai ales din partea acelei grupari de suporteri Ultras, de a carei sustinere echipa are atata nevoie in momentele de inclestare sportiva.N-am fost niciodata un las, am acceptat provocarile sportive, dovada trecerea de la Galatasaray la Besiktas sau de la Dinamo Bucuresti la Rapid Bucuresti, cu suporteri intr-o mare rivalitate, dar corecti, care m-au primit cu speranta si cu bratele deschise si cu care am reusit cucerirea titlurilor din tarile respective.Nu pot sa accept ca propriii fani sa actioneze impotriva intereselor clubului. Cred ca era momentul sa se produca o schimbare care sa provoace emulatie, entuziasm, motivatie si care sa readuca echipa la nivelul la care traditia si istoria acestui club ii dau dreptul,Venirea mea la Dinamo Kiev n-are nici o legatura cu valoarea contractului, banii au fost ultima mea preocupare.Imi doream sa ma intorc in fotbal, in Ucraina, unde am cunoscut atatea satisfactii, sa intru din nou in atmosfera aceea atat de palpitanta si plina de neprevazut care este fotbalul. O faceam cu entuziasm, cu deplina incredere in potentialul tinerilor jucatori ucraineni, multi dintre ei componenti ai selectionatelor nationale.Imi doream o competitie asa cum a fost cu ani in urma, care sa electrizeze tribunele. Ucraina merita asta", a spus Lucescu intr-un comunicat trimis lui Ovidiu Ioanitoaia.