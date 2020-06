Mircea Rednic: "Nici vorba sa-mi dau demisia, ar fi un gest de lasitate. Chiar ma gandesc sa-mi prelungesc contractul"

Ziare.

Intrebat pe canalul de YouTube al clubului daca intentioneaza sa demisioneze in cazul in care Poli Iasi nu invinge pe Chindia Targoviste."Nici vorba de asa ceva, ar fi un gest de lasitate din partea mea.Am venit la Iasi cu sufletul deschis sa ajut, m-am implicat si sentimental, si financiar in aceasta echipa si niciodata nu o sa renunt in momentele grele. E si responsabilitatea mea, vreau sa-mi duc contractul pana la capat si chiar ma gandesc sa-mi prelungesc contractul la Iasi.Am avut o sedinta constructiva, mi-a placut ca jucatorii au cerut sa discute si a durat cam mult sedinta lor. Sper ca ei sa inteleaga ca doar impreuna putem sa iesim din aceasta perioada dificila. Am incredere in ei, au facut si meciuri bune", a spus Rednic.Meciul Chindia Targoviste - Poli Iasi va avea loc sambata, de la ora 15.30, la Ploiesti, in etapa a sasea a play-out-ului Ligii I.