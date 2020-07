Mourinho ataca pe City dupa hotararea TAS: "Este o decizie rusinoasa"

"Decizia este rusinoasa, deoarece daca City nu este vinovata, atunci nu ar trebui amenda. Daca daca ei sunt vinovati, atunci decizia este la fel de rusinoasa si ar trebui interzisi din competitie. Nu stiu daca City este vinovata sau nu, dar oricum, decizia este rusinoasa", a spus Mourinho.Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anuntat, luni, anularea deciziei UEFA , care a suspendat clubul englez pentru doi ani din competitiile europene, pentru incalcarea regulilor fair-play-ului financiar.City va trebui sa plateasca insa o amenda de zece milioane de euro."Cetatenii", locul 2 in Premier League, vor putea, astfel, evolua in sezonul viitor al Ligii Campionilor.Neparticiparea in Liga Campionilor ar fi insemnat pentru City pierderi de peste 100 de milioane de euro.La 14 februarie, UEFA a anuntat ca gruparea Manchester City a fost amendata cu 30 de milioane de euro si exclusa din cupele europene doua sezoane pentru incalcari grave ale regulamentelor legate de licentierea cluburilor si de fair play-ul financiar.Manchester City ar fi exagerat cand a declarat veniturile din sponsorizari si informatiile declarate la UEFA, in perioada 2012-2016. In plus, camera decizionala a Corpului de Control financiar al Cluburilor a precizat ca gruparea nu a cooperat in ancheta.