Multescu l-a luat tare pe Teja: "Mai usor, ca ti-ai luat viteza, s-au umflat muschii pe tine si nu e in regula"

"I-am reprosat ca acum cateva zile a spus: De ce trebuie sa asteptam noi dupa Dinamo El a antrenat-o pe Dinamo si a mancat o paine de aici. I-am spus: Nu ai voie sa vorbesti asa.Eu nu spun un cuvant de Voluntari, pentru ca am lucrat si eu aici, am mancat o paine si ii respect. Pe oamenii de aici ii respect.Nu se poate. Nici nu s-a uscat bine semnatura pe carnetul de antrenor si deja a inceput cu...I-am spus: Mai usor, ca ti-ai luat viteza, s-au umflat muschii pe tine si nu e in regula", a spus Multescu la Telekom Sport. FC Voluntari - Dinamo s-a terminat 1-2 si echipa din Stefan cel Mare spera la salvarea de la retrogradare.