Nepotul lui Uli Hoeness este noul antrenor al echipei Hoffenheim

El a semnat un contract valabil pana in iunie 2023, a anuntat, luni, clubul german.Fiul fostului manager al gruparii Hertha Berlin , Dieter, si nepotul presedintelui de onoare al FC Bayern, Uli Hoeness, Sebastian, in varsta de 38 de ani, a reusit in acest sezon sa ocupe locul I in liga a III-a cu echipa de rezerve a clubului bavarez."Sebastian a dovedit intr-o maniera impresionanta ca poate forma jucatori tineri intr-o echipa puternica si sa ii dezvolte individual. El a ales o abordare ofensiva, care nu a fost doar atractiva, ci si extraordinar de reusita", a declarat directorul sportiv al gruparii Hoffenheim, Alexander Rosen.La randul sau, Hoeness a afirmat: "Filozofia de baza a clubului este identica cu ideea mea de fotbal, ofensiva, curajoasa, flexibila si mereu activa".Potrivit dw.com, noul antrenor din Bundesliga nu are un trecut stralucit ca fotbalist, nici macar aproape de cel al tatalui sau, fost atacant la Bayern, cu sase selectii la nationala RFG, nemaivorbind de cel al unchiului sau.In tinerete, Sebastian Hoeness a jucat pentru VfB Stuttgart si mai tarziu pentru echipele de rezerve ale cluburilor Hoffenheim si Hertha. A strans 165 de prezente pentru echipa a doua a Herthei, in peste 10 ani, ca mijlocas ofensiv. La 28 de ani, si-a incheiat cariera de fotbalist pentru a se dedica adevaratei sale pasiuni: sa fie antrenor.Primul sau loc de munca a fost in academia echipei Hertha Zehlendorf, apoi in liga locala din Berlin. Dar Hoeness si-a facut un aliat important in timpul perioadei de un an, petrecuta la Hoffenheim: Ralf Rangnick.Cand Rangnick a preluat RB Leipzig, l-a adus pe Hoeness ca antrenor in centrul de juniori , unde a fost responsabil pentru echipele sub-17 si sub-19 ale clubului, inainte de a deveni antrenor al formatiei sub 19 ani a celor de la Bayern Munchen.Cu un an in urma, el a preluat echipa de rezerve a lui Bayern, care tocmai promovase din liga a patra, regionala, in liga a treia, nationala. Formatia se afla in zona retrogradarii dupa opt etape, dar a dus-o la titlul ligii a treia.Hoeness ii succede olandezului Alfred Schreuder, demis in iunie dupa o serie de rezultate slabe. Sub conducerea unei echipe de antrenori interimari formata din sase persoane, clubul miliardarului Dietmar Hopp a obtinut in extremis un loc in Europa League, terminand pe pozitia a sasea in Bundesliga.