Noul antrenor de la FCSB: "FCSB nu mai era o echipa, doar individualitati care in timpul meciului nu trageau la aceeasi caruta"

"Am revenit la clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfactii profesionale. Este o provocare ca antrenor principal, insa n-am de ce sa fiu ingrijorat, din contra, sunt bucuros. Am acceptat fara ezitare.Cu Neubert lucrez aproape de cand m-am apucat de antrenorat. Am mare incredere in el si sunt fericit ca a putut sa vina alaturi de noi, sa ducem echipa mult mai sus decat este acum. Dispunem de jucatori talentati, de jucatori tineri, de perspectiva.Rolul nostru este de a-i sprijini in tot ceea ce fac. Am urmarit fotbalul din Romania. Nu mai era o echipa, doar individualitati care in timpul meciului nu trageau la aceeasi caruta.Probabil aici trebuie sa lucram, sa fie mai uniti pentru a avea rezultatele dorite. E o bucurie pentru mine sa revin la acest club. Jucatorii i-am gasit un pic demoralizati, un pic abatuti. Incerc sa le ridic moralul, sa ne concentram pe ce va urma", a spus Petrea.Anton Petrea este de miercuri antrenorul principal al FCSB, echipa la care i-a succedat in functie luiu Bogdan Vintila.