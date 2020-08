OFICIAL Rapid s-a despartit de antrenorul Dan Alexa

"Clubul nostru se desparte de Dan Alexa si de Costel Ilie, carora le multumim pentru perioada petrecuta la Rapid si pentru dedicarea de care au dat dovada.Dan Alexa a condus Rapidul, din postura de antrenor principal, in play-off-ul ligii secunde, echipa noastra obtinand o victorie, trei remize si o infrangere.Reunirea lotului va avea loc maine, iar pana la numirea unui nou antrenor echipa va fi condusa de Stefan Grigorie.Noul sezon al ligii secunde va incepe la finalul acestei luni, in week-end-ul 28-30 august, tragerea la sorti a "tintarului" urmand a avea loc cel mai probabil saptamana viitoare", se arata in comunicatul giulestenilor.Dan Alexa a semnat un contract pe un an si jumatate cu Rapid, la 11 martie, inlocuindu-l pe Daniel Pancu, demis din cauza rezultatelor slabe. Insa noul tehnician nu a reusit sa promoveze echipa in prima liga.