Ovidiu Burca a plecat de la Rapid. Daniel Niculae este favorit sa-i ia locul

Ovidiu Burca si-a anuntat despartirea de Rapid , printr-un mesaj postat pe o retea de socializare."Povestea trebuie sa continue!Simt ca e momentul sa fac un pas in spate. Au fost 3 ani dificili in care m-am dedicat total acestui proiect. Nu a existat zi in tot acest timp fara sa-mi dedic toate cunostiintele si toata pasiunea mea pentru fotbal renasterii Rapidului.Din pacate, ratarea promovarii a produs multa dezamagire in randul suflarii rapidiste, dar mai presus de toti mie. Nu am entuziasmul si energia pe care sa le transmit intr-un timp atat de scurt echipei. E timpul sa vina alti oameni care sa creada in acest proiect si sa incerce sa readuca echipa in prima liga.Pentru mine a fost o onoare si o mandrie sa fac parte din familia Rapid! Am constiinta impacata ca am dat absolut totul pentru aceasta cauza. Sunt linistit si impacat. Voi ramane dedicat principiilor si valorilor mele de viata indiferent cat imi va fi de greu. E momentul unor schimbari si unor noi provocari in viata mea.Le multumesc tuturor celor care mi au fost alaturi in acest capitol al vietii mele dar si celor care m-au criticat. Si unii si altii mi au dat forta si m-au inspirat.Multumesc Rapidului pentru oportunitatea imensa de face parte din istoria sa", a scris Ovidiu Burca pe Facebook Daniel Niculae este numele cel mai dorit de fanii rapidisti pentru functia de manager general.