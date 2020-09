Panica la FCSB. Antrenorul principal al echipei, Toni Petrea si fotbalistul Andrei Miron, testati pozitiv cu virusul COVID-19

Echipa lui Becali are mai multi membri ai staff-ului confirmati cu virusul COVID 19.Antrenorul principal al FCSB-ului, Toni Petrea, preparatorul fizic Thomas Neubert, dar si jucatorul Andrei Miron ar fi infectati cu noul coronavirus, scrie antenasport.Din cate se pare, la meciul din Serbia, in Europa League, contra echipei Backa Topola, ar putea sta pe banca secundul Mihai Pintili, ajutat de fostul antrenor principal al ros-albastrilor, Bogdan Vintila, cel care are licenta PRO."FCSB anunta ca, in urma testarii COVID-19 efectuate luni de catre SYNLAB Romania, partener UEFA , inaintea partidei cu FK TSC Backa Topola, din preliminariile UEFA Europa League, au fost inregistrate 7 rezultate pozitive.Este vorba despre jucatorul Andrei Miron si mai multi membri ai staff-ului: Anton Petrea (Antrenor principal), Thomas Neubert (Preparator fizic), Horea Codorean (Preparator fizic), Sorin Cristof (Kinetoterapeut), Bogdan Stoica (Analist video) si Marius Ianuli (Team Manager). Acestia au fost izolati conform reglementarilor aflate in vigoare si nu prezinta simptome", este comunicatul oficial al echipei lui Gigi Becali In luna august, FCSB a mai avut cazuri de COVID 19 la echipa.