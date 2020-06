Peripetiile unui antrenor roman de fotbal in Asia, din cauza coronavirusului

Ziare.

Mihai Dinu antreneaza in campionatul din Laos, o mica tara asiatica, insa nu stie cum va ajunge acolo.Romanul este in Laos de la inceputului anului, a mai antrenat in tari exotice precum Palestina, Malta si Iordania."Antrenez pe Master 7, o echipa alaturi de care vreau sa iau campionatul. Cu toate ca nu sunt prea multe cazuri in Laos, s-a interzis totul acolo. Speram ca se va da si drumul la fotbal. Am apucat sa plec de acolo inainte sa se inchida tara si cand in Romania nu era inca starea de urgenta. Am avut noroc", povesteste Mihai Dinu.