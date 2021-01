"Lucrurile aratau foarte urat. Cazusem la posesie. Nu a dat nici un telefon." De ce a plecat spaniolul De la Barrera de la Viitorul

In 2021, echipa lui Hagi incearca sa dea lovitura cu Mircea Rednic pe banca tehnica."Cand l-am ales pe Ruben a fost o compatibilitate de viziune fotbalistica. Gica a implementat sistemul Ajax, Barcelona , care a functionat cand a fost la carma echipei. Nu ne-am bagat peste Ruben.Il mai intrebam, sporadic, daca mai are nevoie de ceva. Nu a stiut sa profite de prezenta noastra, de prezenta lui Gica, cel care era acolo. Nu i-a dat un telefon lui Gica sa-l intrebe.A luat niste decizii normale, dar in timpul meciurilor era pe dos. Cand am luat hotararea, am luat cifrele de la InStat si ne-am speriat.Lucrurile aratau foarte rau si am luat decizia ca lucrurile sa n-o ia la vale mai rau. Cazusem la posesie, la atacuri, ne indepartasem de la folosofie. Noi am fost foarte bine intentionati", a spus Gica Popescu la telekomsport.Nici cu Mircea Rednic, FC Viitorul nu o duce bine. In 3 meciuri cu fostul dinamovist pe banca, echipa lui Hagi nu are nicio victorie si a ajuns pe locul 8 in Liga 1 CITESTE SI: