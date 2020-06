Primul antrenor demis in Spania dupa pandemie

Ziare.

Tehnicianul de 50 de ani era in functie din iunie 2019 si avea contract pana in 2022.In ultimele opt etape ale sezonului, echipa va fi pregatita de Alexis Trujillo, 54 de ani, coordonatorul sectorului sportiv al clubului.Betis a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, de Athletic Bilbao, in etapa a XXX-a a LaLiga. Echipa a inregistrat rezultate modeste in actuala editie a campionatului, in care a castigat opt meciuri , a remizat 10 si a pierdut 12.De asemenea. formatia andaluza a fost eliminata in optimi din Cupa Spaniei de o echipa din liga a doua, Rayo Vallecano.Betis ocupa locul 14, cu 34 de puncte, la opt puncte de Mallorca, de pe locul 18, retrogradabil.