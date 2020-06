Reactii dupa Chindia - Iasi 0-2. Rednic: "Un ochi plange, un ochi rade. Dedic victoria pentru marele antrenor Ionut Popa, care a plecat dintre noi"

Ziare.

"Sunt foarte multumit . Este o victorie mare pentru noi. Am meritat aceste trei puncte. Din punctul meu de vedere este un inceput, nu am realizat inca nimic.As vrea sa dedic victoria in memoria lui Ionut Popa. Din pacate, acesta a fost dus pe ultimul drum.Ionut Popa a fost antrenorul care a fost langa mine in cel mai greu moment al carierei mele. El a fost cel care m-a revitalizat", a spus Andrei Cristea la Digisport. Mircea Rednic este fericit pentru victoria echipei sale."Un ochi plange, un ochi rade. Dedic victoria marelui antrenor Ionut Popa, care a plecat dintre noi. Este o victorie meritata, este un lucru bun ca nu am luat gol. Am reusit sa fim concentrati pe faza de aparare", a spus Rednic.