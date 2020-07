Reactii dupa FCSB - Dinamo 1-0: "Imi place la FCSB, dar nu stiu ce va fi in viitor

"Este destul de important pentru mine ca am marcat. Asta era si planul nostru, sa marcam repede. Suntem fericiti ca am ajuns in finala.Noi avem incredere in echipa noastra, mergem sa jucam pentru a castiga cupa.Stiu ce pot, stiu cum ma antrenez.In viitor vor veni golurile si nu mi fac probleme in privinta asta", a spus Adrian Petre la Digisport.Dat afara de Gigi Becali , Vintila nu stie ce va face in viitor."Este meritul exclusiv al baietilor ca au resuit sa se califice in finala. Finala este o finala, tot timpul este deschis oricarui rezultat.Pana in momentul cand va intra cineva din conducere sa prezinte un nou antrenor, voi ramane principal la echipa.Cand va fi ceva oficial, nici o problema. Imi face placere sa lucrez la FCSB, dar vom vedea pe viitor", a spus antrenorul principat de la FCSB, Bogdan Vintila