Turcii vor sa-i dea cetateania lui Marius Sumudica. Ce cadou de lux a primit antrenorul roman

Sumudica a vorbit despre faptul ca jucatorii i-au daruit un ceas scump:"Sunt un tip care si eu le fac foarte multe cadouri, ii invit la masa, le-am acordat un bonus destul de consistent dupa meciul cu Basaksehir. Dupa care astazi ei mi-au intors, nevrand sa primeasca toti banii si mi-au cumparat un ceas de valoare si au inceput sa-mi strige numele.Mi-au dat lacrimile, suntem ca o familie. Nu vreau ca lumea sa o perceapa ca o lauda, dar eu dupa meciul cu Basaksehir am dat bonus la 65 de oameni din club. Sunt iubit si respectat la clubul asta", a spus Sumudica la Digisport.Sumudica a declarat si ca autoritatile locale din Gaziantep i-au cerut actele pentru a face demersuri ca sa i se acorde cetatenia turca. "Te simti respectat, am atatea nationalitati, sunt 14 straini, zece turci, nu e usor...Sunt lucruri extraordinare. M-au invitat acum doua zile guvernatorul provinciei Antep si primarul si mi-au cerut toate datele trimitandu-ma la un oficiu, dorind sa-mi acorde cetatenia turca si pasaportul turc. Lucru care ma flateaza enorm.Niciodata nu o sa renunt la cetatenia romana, dar este un lucru de pretuire, m-am simtit extraordinar".CITESTE SI: Sumudica, lovitura carierei. "Nu mai dorm, am oferte de milioane de euro"