Sumudica, idol in Turcia dupa o noua victorie mare: Traiesc un vis, este cel mai bun an al carierei mele

In a treia zi de Craciun, echipa lui Sumudica a castigat derby-ul Turciei, 3-1 cu Alanyaspor.Maxim a dat un gol pentru Gaziantep. Fotbalistul roman a ajuns la 7 reusita a sezonului."Bucurie imensa, o victorie mare, ultima victorie din acest an. Am reusit sa atingem niste recorduri greu de imaginat, suntem singura echipa care in ultimele 22 de meciuri am marcat meci de meci.Suntem echipa cu cel mai bun atac din Turcia la fel ca Fenerbahce, 27 de goluri marcate. Traiesc un vis, este cel mai bun an al carierei mele.Impreuna cu staff ul am realizat ceva de care suntem madri ca suntem apreciati, chiar imi aratau niste colegi turci ca am acaparat Twitter -ul.Patronii nu ne-au transmis nimic, ei nu vin din cauza cu covidul-ului.Bineinteles ne-au spus felicitarile de rigoare prin telefon, mesaj, dar nu au voie sa intre in cabina. Este o regula stricta de la Federatie.Eu ce sa spun acum despre Maxim. Am reusit sa aduc un jucator extraordinar, un jucator de un bun simt rar intalnit, profesionist 100%", a spus tehnicianul roman pentru sport.ro Gaziantep este pe locul 3 in campionat , la doar doua puncte in spatele liderului Galatasaray