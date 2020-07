Totul despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu, la Kiev. Ce probleme i-a facut Ahmetov, in Ucraina

Ziare.com va prezinta ultimele doua zile, din viata antrenorului roman, in capitala Ucrainei.Atacat din toate partile de suporteri si fostele glorii ale clubului, Mircea Lucescu era decis sa plece de la Dinamo Kiev, duminica seara.Conform unor surse Ziare.com, tehnicianul roman era tentat sa nu mai continue in Ucraina.Insa, luni dupa amiaza, interventia patronului Surkis a schimbat putin lucrurile si Lucescu a ramas, pentru moment, la Dinamo Kiev.Luni seara, fostele glorii in frunte cu Oleg Blohin au iesit in presa ucraineana si l-au atacat iar pe Lucescu, care pare convins ca va avea o viata grea la Kiev. Totul se va decide zilele urmatoare.Blohin nu-l suporta pe roman, inca de pe vremea cand era antrenor la Dinamo Kiev, si era invins mereu de Sahtior Donetk , antrenata de Mircea Lucescu.Lucescu ar mai avea o mare problema la Dinamo Kiev. Secundul sau din perioada Donetk, Alexandru Spiridon, nu vrea sa vina in capitala Ucrainei.Motivul este simplu, Spiridon a fost sunat de Sergey Palkin, presedintele lui Sahtior, si i-a cerut sa nu accepte oferta de la Kiev.In plus, Ahmetov e foarte suparat pe Lucescu, dupa decizia pe care a luat-o. Patronul lui Sahtior nu a vrut in nici un chip sa-i raspunda la telefon romanului.