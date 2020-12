U Craiova are un nou antrenor. Obiectivul sau este promovarea in prima Liga

"Iata ca istoria ne pune in situatia ca, dupa 15 ani, antrenorul Stiintei sa devina tot Ovidiu Stanga, cel care a reusit sa obtina promovarea in Liga I, in sezonul 2005-2006. Speram ca divinitatea sa fie la fel de generoasa cu noi ca acum 15 ani si sa putem promova in Liga I in anul ce urmeaza", se arata pe site-ul clubului.Fost jucator la echipe ca Universitatea Craiova , Salamanca, PSV Eindhoven, Dinamo , Helmond Sport, Stanga, 48 de ani, a mai antrenat formatia U Craiova in 2006 si CS Universitatea Craiova, in sezonul 2013/2014. El a mai pregatit echipa de tineret a clubului PSV Eindhoven si a lucrat la reprezentativele de tineret U 18 si U19.Stanga il inlocuieste la gruparea olteana pe preparatorul fizic Dan Vasilica, tehnician care a preluat formatia ca interimar, la 13 octombrie, dupa ce italianul Nicolo Napoli si-a reziliat contractul.CITESTE SI: