Unai Emery va prelua conducerea tehnica a echipei Villarreal

Calleja, 42 de ani, a preluat echipa prima data in septembrie 2017 si a terminat acel sezon pe locul 5 in clasamentul LaLiga. In decembrie 2018, el a fost demis, dupa ce formatia pe care o pregatea inregistrase o victorie in noua meciuri si era la trei puncte de locurile retrogradabile.In ianuarie 2019, el a fost reinstalat in functie, dupa demiterea lui Luis Garcia, iar sezonul acesta Villarreal a terminat din nou pe locul 5, de Liga Europa.Insa clubul de langa Valencia a incheiat de mai mult timp un acord cu Emery pentru preluarea echipei, iar anuntul oficial va fi facut in curand."Nu vorbesc despre viitorul meu. Ce se va intampla va fi decis de club. Am o relatie buna cu clubul si sunt recunoscator pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o Villarreal. Voi continua sa muncesc din greu pentru Villarreal si ii las pe altii sa ia deciziile", a declarata Calleja, dupa ultimul meci din campionat , castigat cu 4-0, in fata formatiei Eibar.Unai Emery, 48 de ani, a mai antrenat echipele Almeria, Valencia, Spartak Moscova, FC Sevilla, PSG si Arsenal, de la conducerea tehnica a acesteia din urma fiind demis in noiembrie 2019