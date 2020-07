A murit Dan Petrescu, fostul arbitru international

In cariera lui, Dan Petrescu a fost 12 sezoane ca arbitru pe prima scena a fotbalului romanesc, adunand aproape 180 de partide in Divizia A, dar si peste 40 de meciuri internationale.Dupa terminarea carierei de arbitru, Dan Petrescu a ocupat functia de presedinte CCA , de vicepresedinte FRF , fiind pentru doi ani si membru in Comisia UEFA de Arbitri.