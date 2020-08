Al saselea arbitru depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

Oficialul de joc in cauza face parte din lotul pentru Liga 2 si a fost delegat ultima oara in urma cu cateva zile, la un meci amical, iar acum a fost retras de la delegari pana cand acesta va fi confirmat vindecat. De asemenea, colegii sai din brigada au intrat in izolare si urmeaza sa fie retestati.In ultimele zile, Federatia Romana de Fotbal a testat peste 140 de arbitri din loturile pentru Liga 1 si Liga 2.