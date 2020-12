Reactii dupa eliminarea CFR-ului din Europa League. " Eu nu am mai vazut asa ceva. Imi este greu sa inteleg ce a facut acest arbitru"

"Felicit echipa pentru momentele bune, a fost organizare buna, ocazii bune, cel putin in prima repriza. A fost un joc bun, in care in permanenta am avut speranta de a ne califica. Din pacate a venit un final nedrept. Eu nu am mai vazut asa ceva. Imi este greu sa inteleg ce a facut acest arbitru. Sunt dezamagit, extrem de trist, sa pierzi pe final cu o decizie a arbitrului..practic nu stiu daca cineva dadea penalti", a declarat Anghel Iordanescu, tatal antrenorului de la CFR, Edward Iordanescu.Cat priveste evolutia echipelor romanesti in cupele europene, Iordanescu a spus ca CFR a lasat o impresie buna, iar FCSB a fost eliminata din cauza coronavirusului.CFR Cluj a fost invinsa, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Young Boys Berna, in etapa a VI-a, ultima, a Grupei A a Ligii Europa. Acest rezultat, influentat de un penalti usor acordat de arbitrul francez Benoit Bastien, a dus la eliminarea clujenilor din Liga Europa. CFR a terminat cu doi jucatori eliminati, portarul Cristian Balgradean si mijlocasul Djokovici, acesta din urma insultandu-l pe arbitru. A marcat Nsame '90+3 (p) si Gaudino '90+6 pentru gazde, respectiv Debeljuh '84 pentru clujeni.Au marcat: Nsame '90+3 (p), Gaudino '90+6 / Debeljuh '84.In minutul 90, Balgradean a boxat un balon in careul mic, din fata unui adversar care a cazut ca secerat. Arbitrul francez a considerat ca portarul roman, care l-a atins usor dupa ce a boxat mingea, l-a lovit in fata pe jucatorul gazdelor si a dictat penalti, eliminandu-l apoi pe Balgradean, care a protestat vehement.