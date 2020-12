FOTO Ea este cea mai frumoasa femeie arbitru din lume. Poate da peste un roman

Nascuta in Turcia, tanara era legitimata la echipa de fete a clubului Besiktas, cand la 16 ani a suferit o accidentare grava la ligamente.Nu a mai putut continua cariera in fotbal si s-a decis sa devina arbitru, dupa ce a vazut pe internet o poza cu un cavaler al fluierului din Brazilia.Sursa foto: Instagram / elifkaraarslan_7Sursa foto: Instagram / elifkaraarslan_7"Am crescut intr-un cartier de baieti. Am jucat fotbal de la 6 ani.Familia nu a fost de acord cu mine, chiar tatal meu m-a intebat: Ce faci intr-un sport al barbatilor?Arbitrajul este mult mai greu. Simt ca reprezint sute de femei cand sunt pe terenul de fotbal.Au fost multe femei care au renuntat la arbitraj din cauza reactiilor pe care le-au primit in timpul meciului.Cei implicati in fotbal trebuie sa fie mai toleranti fata de femei", a declarat ea pentru un ziar in Turcia, Skor.Sursa foto: Instagram / elifkaraarslan_7Elif Karaarslan arbitreaza deocamdata la meciuri de juniori si fotbal feminin, insa viseaza la derby-uri precum Galatasaray - Besiktas sau Barcelona Tanara poate sa-l intalneasca si pe Marius Sumudica , peste putin timp.Romanul face senzatie in Turcia cu Gaziantep."Am visat intr-o noapte ca arbitrez Besiktas - Galatasary.Imi aminteesc ca eram fericita cand m-am trezit.Sper ca intr-o buna zi, acest vis mi se va indeplini.As vrea sa gestionez meciuri dificile precum Adana Demirspor-Adanaspor, Lazio-Roma si Real Madrid-Barcelona", a spus tanara sportiva, pentru site-ul Skor.Ea a fost declarata pe diferite site-uri din Europa cea mai frumoasa femeie arbitru din lume.Sursa foto: Instagram / elifkaraarslan_7CITESTE: