FRF anunta ca asteapta raportul UEFA cu privire la scandalul de rasism in care e implicat arbitrul roman Coltescu

"Federatia Romana de Fotbal a luat act de cele intamplate la partida din Liga Campionilor, PSG - Istanbul Basaksehir, partida intrerupta in minutul 14, in urma unui incident in care a fost implicat Sebastian Coltescu, cel de-al patrulea oficial al meciului.Partida nu a mai continuat, iar UEFA va analiza incidentul. Federatia Romana de Fotbal asteapta raportul forului de la Nyon pentru a afla exact cele petrecute si pentru a actiona in consecinta!", anunta FRF prin intermediul unui comunicat de presa.Mai mult, precizeaza si faptul ca se delimiteaza de acest gen de atitudini. "Federatia Romana de Fotbal se delimiteaza ferm de orice actiune sau declaratie cu tenta rasista sau xenofoba!", se mai arata in comunicat.Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul cu PSG din Liga Campionilor, dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu ar fi folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.CITESTE SI: