VIDEO Ireal. Gol anulat incredibil in Liga 2. Echipa lui Dragnea, avantajata pe fata

In minutul 45 al meciului Slatina - Turris Turnu Magurele, gazdele au beneficiat de o lovitura libera, dar portarul Ducan de la oaspeti a gafat la sutul trimis de Ianis Stoica si mingea a intrat in poarta. Chiar in acel moment, arbitrul partidei a fluierat sfarsitul primei reprize si nu a validat golul.Cei de la Slatina au protestat vehement, insa Moroita nu a mai revenit asupra deciziei, a anulat golul marcat. (1:00:06 pe video)La final, Slatina a batut-o pe Turris cu 2-1.Cu gandul la promovare, oamenii lui Dragnea junior de la Turnu Magurele sunt pe locul 12 in clasament, la 10 puncte de locul 1.