Inca un arbitru testat pozitiv cu noul coronavirus. Numarul arbitrilor infectati a ajuns la patru

Oficialul de joc in cauza a fost retras de la delegari si se afla in izolare, la fel ca si colegii cu care a intrat recent in contact, acestia urmand a fi retestati inainte de a-si putea relua activitatea."Reprezentantii mass-media sunt rugati sa respecte confidentialitatea informatiilor medicale si viata privata a arbitrilor si sa evite sa dezvaluie identitatea celor afectati de COVID-19", scrie frf.ro.Lotul pentru finalul de sezon din Liga 1 si play-off-ul Ligii 2 cuprinde 70 de arbitri . Inca de la inceputul lunii iunie, acestia au efecutat mai multe teste pentru virusul SARS-CoV-2. Costurile testelor sunt suportate integral de Federatia Romana de Fotbal.