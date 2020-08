Meciul care poate aduce titlul la Craiova, dupa 29 de ani, arbitrat de Hategan, omul care aduce norocul pentru CFR Cluj

Oltenii vor sa castige titlul, din nou, dupa 29 de ani. Clujenii au nevoie de victorie pentru a lua al treilea titlu consecutiv.La egal, castigatoarea campionatului va fi decisa de Comitetul Executiv al FRF , care va da o decizie in privinta meciului Astra - Craiova, care nu s-a jucat din cauza coronavirusului.In cazul in care va lua campionatul cu Universitatea Craiova, Sorin Cirtu ar castiga titlul si ca antrenor si ca presedinte.El este cel care a fost pe banca oltenilor, la ultimul titlul castigat, in 1991. Ovidiu Hategan va conduce la centru partida de la Craiova.Arbitrul din Arad ii poarta noroc echipei clujene in meciurile decisive.In 2008, Hategan a dat penalty pentru clujeni, in meciul cu rivalii de la U, transformat de Cadu, gol care a adus primul titlul din istoria CFR-ului.Si in 2010 si 2012, Hategan a fost norocos pentru CFR Cluj, in meciurile de titlu.