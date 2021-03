BREAKING Flagrant facut de procurori pentru dare de mita in fotbalul romanesc. O persoana ar fi oferit bani arbitrului pentru a-i facilita calificarea in play-off

Un apropiat al unui club din Liga 2 a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa dea mita unui arbitru.Scopul mituirii centralului ar fi fost ca una dintre echipele cu sanse mari la play - off sa piarda in ultima etapa , iar o echipa de sub locul 6 sa prinda zona de promovare in Liga 1 Din cate se pare, suma oferita ar fi fost intre 4000-6000 de euro.Actiunea a fost organizata de Directia Generala Anticoruptie si de procurori de lal Parchetul Bucuresti, scrie digisport Deocamdata, numele celor implicati au ramas confidentiale, iar persoana care ar fi dat mita a fost dusa la audieri.