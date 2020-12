Presedintele CNCD: "Apelativul folosit de arbitrul Coltescu este unul rasist. Cred ca a fost o forma de necunoastere, dar asta nu il scuza"

Scandalul

"Coltescu a gresit, dar nu trebuie pusa batista pe tambal, nici nu trebuie rastignit. Trebuie sa invatam din acest incident. Sunt astfel de probleme si trebuie luate in serios. Nu consider ca a fost o greseala voita, nu cred ca a fost cu intentie, efectiv cred ca nu cunoaste acest aspect.Deci nu cunoaste aceste aspecte. Si a mai facut o greseala, din cate stiu eu limba oficiala a unei partide pentru arbitrii este engleza si trebuia sa ramana in engleza. De ce? Pentru ca nu a vorbit doar cu arbitrul de centru, e in prezenta tuturor, e public. Avem nevoie de mai multa cunoastere, arbitrii cu siguranta ar trebui pregatiti in acest sens", a declarat Csaba Asztalos.El a precizat ca din punctul sau de vedere este un incident rasist."Din punctul meu de vedere este un incident rasist. Apelativul folosit de arbitru este unul rasist, nu putem sa acceptam acel argument ca in limba romana nu ar avea conotatie rasiste. De ce? Pentru ca, chiar daca societatea din Romania nu a avut experienta istorica directa cu sclavia, cu discriminare rasiala si pentru multi cetateni romani nu este evident continutul clar rasist al apelativului negru, asta nu inseamna ca nu este rasist.Noi am avut o experienta rasista in ceea ce priveste discriminarea romilor in perioada de robie si aceste explicatii nu stau in picioare pentru arbitru. Pentru cel vizat, care face parte din acea categorie de persoane, are o alta experienta apelativul negru. A fost si este cea mai puternica forma de etichetare si stigmatizarea rasiala. Si acele persoane au o memorie a sclaviei si a discriminarii", a mai spus Csaba Asztalos.Presedintele CNCD nu intelege cum un arbitru poate face o astfel de greseala la un nivel atat de inalt: "Ceea ce este de neinteles este cum un arbitru la un asemenea nivel nu cunoaste acest aspecte in conditiile in care FIFA UEFA si FRF de ani de zile tin o campanie puternica impotriva rasismului. Mai ales atunci cand avem o campanie de sustinere a luptei impotriva rasismului a jucatorilor. Vedeti ca ingenuncheaza inaintea meciurilor si asa mai departe. Deci nu are relevanta daca arbitrul a vrut sau nu sa discrimineze. Eu cred in buna credinta arbitrului. Eu cred ca a fost o forma de necunoastere, dar asta nu il scuza".Presedintelui CNCD a afirmat ca in fotbalul romanesc exista multe cazuri de rasism, pe care a tinut sa le aminteasca."Un alt aspect fata de care vreau sa il exprima ingrijorarea este ca foarte multi formatori de opinie in reactiile lor neaga existenta rasismului in fotbalul romanesc si spun ca noi nu avem o astfel de problema. Ba le recomand sa citeasca interviul dat de Eric de Oliveira acum o luna in care vorbeste clar despre rasism, sa vada ca la Iasi intr-o partida din Liga I s-au imitat sunete de animale, cazul Wellington de la Concordia, Nicusor Bancu de la Universitatea Craiova din acest an, scandarile rasiste impotriva romilor in cazul Rapid si elementele care au fost fata de maghiari. Faceti o statistica si vedeti cate sanctiuni a luat FRF in ultimii ani pentru discriminare sau de cate ori a jucat fara spectatori echipa nationala ", a mai spus Csaba Asztalos.Meciul Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir, din cadrul Ligii Campionilor, din capitala Frantei a fost intrerupt in urma unui incident considerat rasist in care a fost implicat arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu si se va relua miercuri seara, de la ora 19:55 (ora Romaniei).Staff-ul campioanei Turciei si jucatorii acesteia, urmati de cei ai echipei PSG au luat decizia de a parasi terenul dupa eliminarea antrenorului secund al formatiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzand afirmatii rasiste din partea arbitrului de rezerva.Coltescu i-a cerut in min. 16 arbitrului de centru Ovidiu Hategan sa intervina pentru a-l calma pe Webo, care a fost prea vehement la o decizie a arbitrului de centru, potrivit AFP. Coltescu l-a identificat pe antrenorul secund al echipei turce cu termenul de "tipul negru", iar Hategan i-a aratat cartonasul rosu fostului atacant camerunez.Webo a protestat, iar atacantul franco-senegalez Demba Ba (rezerva) a coborat din tribuna si l-a acuzat de rasism pe Coltescu, reprosandu-i ca s-a referit la culoarea pielii lui Webo, intrebandu-l daca ar fi facut la fel si daca era cazul unei persoane albe, relateaza AFP.Si jucatori de la PSG, printre care Neymar , Mbabbe si Marquinhos, au venit pentru a cere explicatii la marginea terenului. Dupa mai multe minute de discutii cele doua echipe au parasit terenul.Uniunea Europeana de Fotbal a confirmat, marti seara, ca meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir va fi reluat miercuri, cu alti arbitri Forul continental a anuntat ca o ancheta amanuntita va fi demarata imediata in legatura cu incidentul.Ministrul Sportului din Franta, Roxana Maracineanu a catalogat exprimarea arbitrului roman drept rasista."In aceasta seara sportivii au luat o decizie istorica, in fata unei atitudini pe care au considerat-o inacceptabila. O expresie a rasismului obisnuit. Asteptam rezultatele anchetei, dar nu pot decat sa salut simbolul puternic al gestului si solidaritatii lor", a scris ministrul Roxana Maracineanu, nascuta in Romania, pe contul sau de Twitter