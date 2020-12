Jucatorii turci au parasit Stadionul Parc des Princes. Meciul se va relua miercuri, cu o alta brigada de arbitri

Turcii au solicitat inlocuirea arbitrului de rezerva, pentru a accepta ca meciul intrupt sa se poata relua. Insa dupa ce UEFA a anuntat ca Sebastian Coltescu nu va mai fi pe teren, o parte a jucatorilor echipei turce tot nu a vrut sa reia partida.Clubul Istanbul Basaksehir a postat pe contul de Twitter sloganul UEFA "No to Rasism, Respect", dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu l-ar fi facut "negru" pe un oficial al gruparii turce la meciul cu PSG, din ultima etapa a Grupei H a Ligii Campionilor.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0.Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu ar fi folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu ar fi folosit cuvantul "negru" despre acea persoana.Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului.Brigada romana care a fost delegata la acest meci este formata din centralul Ovidiu Hategan, asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe si rezerva Sebastian Coltescu.CITESTE SI: