Dani Alves a mirosit iarba și a venit în șlapi la prezentarea în fața fanilor Barcelonei VIDEO

Brazilianul Dani Alves (38 de ani) a revenit la Barcelona, grupare pentru care a mai jucat în perioada 2008-2016.

Înţelegerea este valabilă până la finalul actualului sezon.

Brazilianul va participa la antrenamente începând de săptămâna viitoare, însă nu va putea evolua înainte de luna ianuarie.

Dani Alves a fost prezentat în fața fanilor Barcelonei. El a gustat din iarba de pe Camp Nou și a venit îmbrăcat în costum și în șlapi.

"Port șlapi pentru că unele lucruri se pot schimba, altele nu!", a spus Alves, referindu-se la faptul că așa a sosit și în 2008.

