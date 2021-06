FC Barcelona si-a ales antrenorul pentru sezonul viitor: "Au fost discutii sincere". Ce transferuri se pregatesc

"Ronald Koeman va continua sa fie antrenorul principal al FC Barcelona si in sezonul viitor. Dupa o perioada de reflectie, am decis sa continuam contractul pe care il are Koeman. Suntem foarte multumiti de discutiile pe care le-am avut. Au fost discutii sincere, iar comportamentul antrenorului a fost impecabil. Am gasit solutii la orice usoara divergenta. Ne-am gandit la ce este mai bine pentru Barcelona si suntem cu totii bucurosi sa facem acest anunt", a declarat presedintele Joan Laporta. Olandezul a venit la Barcelona in 2020, cand a semnat un contract pe doua sezoane. Insa rezultatele obtinute de el, locul 3 in LaLiga si doar Cupa Spaniei, plus o eliminare prematura din Liga Campionilor, in optimi, au pus sub semnul intrebarii ramanerea lui la FC Barcelona, mai ales dupa alegerea lui Joan Laporta in functia de presedinte.Confirmarea lui Koeman pe banca catalanilor ar trebui sa grabeasca transferul jucatorilor batavi Memphis Depay si Georgino Wijnaldum. Barca a fost deja foarte activa pe piata transferurilor cu sosirile lui Sergio Aguero, Eric Garcia si Emerson Royal.