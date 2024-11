Bayern - PSG, Liverpool - Real Madrid și FCSB - Olympiakos se joacă pe 26-28 noiembrie

Champions League, Europa League și Conference League revin în această săptămână și ne oferă meciuri de cinci stele. În Champions League putem vedea două meciuri cât o finală: Bayern München - PSG, respectiv Liverpool - Real Madrid. Fanii români au și ei un meci de mare interes, deoarece joi FCSB o întâlnește pe Olympiakos, într-un duel care îi poate oferi calificarea în faza următoare a Europa League.

Programul meciurilor din Champions League:

Marți, 26 noiembrie

19:45: Slovan Bratislava - AC Milan

19:45: Sparta Praga - Atl. Madrid

22:00: Barcelona - Brest

22:00: Bayern - PSG

22:00: Inter - RB Leipzig

22:00: Leverkusen - Salzburg

22:00: Manchester City - Feyenoord

22:00: Sporting - Arsenal

22:00: Young Boys - Atalanta

Miercuri, 27 noiembrie:

19:45: Steaua Roșie Belgrad - VfB Stuttgart

19:45: Sturm Graz - Girona

22:00: Aston Villa - Juventus

22:00: Bologna - Lille

22:00: Celtic - Club Brugge

22:00: Dinamo Zagreb - Dortmund

22:00: Liverpool - Real Madrid

22:00: Monaco - Benfica

22:00: PSV - Șahtior Donețk

Bayern - PSG, cel mai tare meci al serii de marți

Bayern München - PSG este cel mai tare duel al serii de marți din Champions League. Cele două echipe s-au întâlnit și în finala Champions League din 2020, când nemții s-au impus cu 1-0. De atunci, echipele s-au mai întâlnit de patru ori în Champions League. PSG a câștigat o dată, dar Bayern are trei victorii. Este un meci de care pe care, având în vedere că ambele echipe au început slab Champions League.

Ads

Bayern München are 6 puncte din primele patru etape (locul 17), iar PSG are doar 4 puncte (locul 25). Bavarezii vor să demonstreze că eșecurile cu FC Barcelona și Aston Villa au fost doar întâmplări, în timp ce PSG a fost mult mai inconstantă. Se întâlnesc două echipe care pun accent pe jocul ofensiv, astfel că ne putem aștepta la un meci cu multe goluri, la o cotă atractivă. Cât privește cotele 1X2, bavarezii sunt favoriți. Au 1.60 să se impună, egalul are 4.70, iar succesul lui PSG are 5.10.

Liverpool - Real Madrid, un meci cât o finală

Liverpool arată că nu simte plecarea lui Jurgen Klopp și nu se descurcă grozav doar în Premier League, ci și în Champions League. Este pe primul loc în clasament, cu punctaj maxim în primele patru etape. În schimb, Real Madrid este abia pe locul 18, după ce a obținut doar 6 puncte. Este clar că este un meci în care Real Madrid nu-și mai permite încă un pas greșit, astfel că avem toate motivele să ne așteptăm la un meci tare, cu numeroase faze de poartă și, de ce nu, goluri.

Ads

Din punct de vedere statistic, Real Madrid stă clar mai bine. A câștigat ultimele trei meciuri din Champions League contra lui Liverpool. De fapt, are șapte victorii și un egal în ultimele opt meciuri. Iar ultima înfrângere datează din 2009. La pariuri, cotele sunt totuși echilibrate. Unibet îi oferă 2.00 lui Liverpool să câștige, egalul are 3.95, iar succesul lui Real are 3.55.

FCSB - Olympiakos: Roș-albaștrii caută calificarea

Duelul din Europa League are loc joi, de la ora 22:00. FCSB se află într-o poziție pe care puțini o anticipau la startul competiției. Are trei victorii în patru partide, iar singura înfrângere a venit pe terenul lui Rangers. Este pe locul 8, cu 9 puncte acumulate, în timp ce Olympiakos este pe locul 11.

Se poate spune că Olympiakos este cea mai puternică echipă pe care FCSB a întâlnit-o până acum în Europa League, grecii fiind învingătorii ediției trecute din Conference League. Forța grecilor este evidențiată și de cotele la pariuri, unde FCSB e văzută cu șansa a doua. Are cota 3.20 să câștige, iar Olympiakos are 2.33. Egalul are 3.44.

Ads