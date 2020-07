AC Milan - Bologna, scor 5-1, in Serie A

Golurile au fost marcate de Saelemaekers '10, Calhanoglu '24, Bennacer '49, Rebici '57 si Calabria '90+2, respectiv Tomiyasu '44.In urma acestui rezultat, AC Milan ocupa locul 6, de Liga Europa, cu 56 de puncte, la un punct de AS Roma , locul 5, 57 de puncte, dar care nu a jucat in aceasta etapa, si inaintea formatiei Napoli , 53 de puncte, de pe locul 7.Bologna ocupa locul 10, cu 43 de puncte.Lider este Juventus, cu 77 de puncte, echipa urmata de Inter, 71 de puncte, Atalanta, tot 71 de puncte, si Lazio, 69 de puncte. Doar Atalanta a jucat in etapa cu numarul 34 (1-1, la Verona).