Adversarul CFR Cluj din primul tur preliminar al Ligii Campionilor va fi o echipa din Muntenegru, Armenia sau Malta

CFR Cluj este cap de serie in aceasta mansa si UEFA a plasat campioana Romaniei in Grupa a III-a, alaturi de alte doua favorite, Ludogoret (Bulgaria) si Omonia Nicosia (Cipru).Tragerea la sorti a primei manse preliminare va avea loc la ora 13.00. Prima echipa extrasa din urna este gazda.Intalnirile din aceasta faza se disputa intr-o singura mansa, la 18/19 august, cu prelungiri si lovituri de departajare, in caz de egalitate.Invingatoarea se califica in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, invinsa, in turul al doilea preliminar al Ligii Europa.Pentru a ajunge in grupele Ligii Campionilor, CFR Cluj trebuie sa treaca de trei tururi preliminare, jucate intr-o singura mansa, si de play-off, care va avea loc in doua manse.