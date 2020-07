Aston Villa a invins Arsenal si a facut un pas important pentru salvarea de la retrogradare

Egipteanul Trezeguet a marcat golul, in minutul 27.In urma acestui succes, Aston Villa (golaveraj -26) a urcat de pe locul 18, retrogradabil, pe locul 17, care asigura mentinerea in prima liga, la egalitate cu Watford (golaveraj -27), invinsa, tot marti, acasa, cu 4-0, de Manchester City si care a coborat pe pozitia cu numarul 18.In ultima etapa, Watford joaca, duminica, in deplasare, la Arsenal, iar Villa, tot in deplasare, cu West Ham United.In caz de egalitate de puncte, primul criteriu este golaverajul, apoi numarul de goluri marcate si in final meciurile directe. Sanse teoretice de salvare are si Bournemouth, locul 19, cu 31 de puncte si golaveraj -27, care in ultima etapa evolueaza, in deplasare, cu Everton.Arsenal ocupa locul 10, cu 53 de puncte.