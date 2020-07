Atalanta isi continua parcursul bun in campionatul Italiei. A urcat provizoriu pe locul doi, depasindu-le pe Inter, Lazio si AC Milan

Muriel a marcat in minutul 63.Intr-un alt meci disputat marti, in aceeasi etapa, AC Milan a invins, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-1), echipa Sassuolo.Ibrahimovic a marcat in minutele 19 si 45+2. Pentru Sassuolo a inscris Caputo '42 (p). Bourabia (Sassuolo) a fost eliminat, in minutul 45+7.La echipa antrenata de Roberto De Zerbi, fundasul Vlad Chiriches nu a facut parte din lot.In urma acestor rezultate, Atalanta ocupa provizoriu locul 2, cu 74 de puncte, dupa Juventus, 80 de puncte, dar inaintea formatiilor Inter Milano , 72 de puncte, Lazio, 69, si AC Milan, 59. Numai Atalanta si Milan au jucat deocamdata in aceasta etapa.Sassuolo este pe locul 8, cu 48 de puncte, iar Bologna, pe locul 10, cu 43 de puncte.