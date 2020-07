Atletico Madrid si-a asigurat locul de Liga Campionilor, dupa 1-0 cu Betis Sevilla

Diego Costa a marcat in minutul 74, dupa ce echipa lui a ramas in zece jucatori , in urma eliminarii lui Hermoso '57.Acest succes ii asigura echipei din Madrid participarea in urmatorul sezon al Ligii Campionilor, cu doua etape ramase de disputat.Atletico ocupa locul 3, cu 66 de puncte, dupa Real Madrid , 80 de puncte si un meci mai putin, si dupa FC Barcelona , 79 de puncte, dar inaintea formatiei FC Sevilla , 63 de puncte, de asemenea cu un joc nedisputat. Villarreal , echipa de pe locul 5, primul din afara celor care asigura prezenta in viitoarea editie a LC si care nu a jucat in aceasta etapa, a acumulat 57 de puncte, astfel ca Atletico Madrid nu mai poate cobori mai jos de locul 4 deoarece are rezultate mai bune in intalnirile directe cu "submarinul galben".Echipa lui Diego Simeone este neinvinsa de 16 meciuri in toate competitiile si urmeaza sa joace in luna august, cu RB Leipzig, in sferturile de finala ale actualei editii a Ligii Campionilor