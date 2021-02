VIDEO Messi si-a aratat super clasa in ultimul meci din campionat. Argentinianul a dat un gol incredibil

Invingatorii au marcat prin Trincao '29, '74, Messi '45+1, '75 si Junior Firpo '80. Pentru Alaves a inscris Rioja, in minutul 57. Messi a trimis mingea in poarta si in minutul 36, insa golul a fost anulat pentru ofsaid, dupa consultarea VAR.Argentinianul a facut si golul 5 cu o pasa magistrala.REZUMATUL PARTIDEI ESTE AICI Tot in LaLiga, Eibar a remizat cu Real Valladolid, scor 1-1 ( goluri Kike '23 / Mesa '7 - penalti).CITESTE SI: