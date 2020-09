Bayern Munchen domina fotbalul european. Germanii au castigat si Supercupa Europei, in primul meci organizat de UEFA cu spectatori

La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal, 1-1.Pentru Bayern Munchen au marcat Goretzka '34 si Javi Martinez '104, iar pentru FC Sevilla a punctat Ocampos '13 (penalti).FC Sevilla a deschis scorul in minutul 13, prin Ocampos, care a transformat o lovitura de la 11 metri acordata dupa un fault al lui Alaba asupra lui Rakitici.Bayern Munchen a egalat prin Goretzka, care a inscris din pasa lui Lewandowski.Golul victoriei echipei bavareze a fost marcat de Javi Martinez, cu capul, de la 8 metri, in minutul 104.In minutul 51, Bayern a marcat prin Lewandowski, insa golul a fost anulat pe motiv de ofsaid in urma consultarii sistemului VAR.Bayern Munchen: Neuer - Pavard, Sule, Alaba (J. Boateng '112), L. Hernandez (Martinez '100)- Kimmich, Goretzka (Davies '100) - Gnabry, T. Muller, Sane (Tolisso '71) - Lewandowski. Antrenor: Hans-Dieter FlickFC Sevilla: Bounou - J. Navas, Diego Carlos, Kounde, Escudero - Jordan (Vazquez '94), Fernando, Rakitic (Torres '56) - Suso (Gudelj '72), L. De Jong (En-Nesyri '56), Ocampos. Antrenor: Julen LopeteguiCartonase galbene: Alaba '12 / Jordan '45+1, Kounde '55, Fernando '70, L. Hernandez '90+1, Escudero '119Meciul a fost arbitrat de englezul Anthony Taylor, ajutat de asistentii Gary Beswick si Adam Nunn, compatrioti de-ai sai, iar rezerva a fost israelianul Orel Grinfeeld.Arbitrul VAR a fost Stuart Attwell, iar asistent VAR, Paul Tierney, ambii din Anglia. UEFA a autorizat, la acest meci, revenirea spectatorilor in tribune, in limita a 30 la suta din capacitatea stadionului.La Supercupa Europei au fost invitati 500 de angajati din sistemul sanitar din Ungaria.Bayern Munchen a mai castigat Supercupa Europei in 2013.