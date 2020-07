Bogdan Stancu, gol si pasa de gol in Turcia

Stancu a pasat decisiv pentru ivorianul Giovanni Sio (33), care a deschis scorul, iar apoi a dublat avantajul oaspetilor (45+2), pentru ca beninezul Stephane Sessegnon (75 - penalty) sa inscrie al treilea gol al echipei din Ankara. Pentru Goztepe a punctat Alpaslan Ozturk (90).Stancu, inlocuit in min. 87, se afla pe locul al cincilea in clasamentul golgheterilor, cu 14 goluri marcate in 23 de partide, devansat de Papiss Demba Cisse (Alanyaspor), 22 goluri, Alexander Sorloth (Trabzonspor), 21 goluri, Adis Jahovic (Yeni Malatyaspor), Vedat Muriqi (Fenerbahce), cate 15 goluri.Genclerbirligi, care ocupa locul 12, cu 36 de puncte, a obtinut o victorie importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii.