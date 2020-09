Brest Bretagne Handball - SCM Rm. Valcea, scor 29-21, in primul meci din Liga Campionilor la handbal feminin

Tot sambata in grupa B: CSKA - Gyor 27-27 si Odense Handbold - Borussia 32-27. Duminica se va mai juca partida dintre Podravka - Buducnost.In etapa viitoare, SCM Ramnicu Valcea va juca pe teren propriu, in 19 septembrie, cu Odense Handbold.Duminica, in grupa A, va debuta si CSM Bucuresti , pe teren propriu, cu Metz Handball (ora 17.00), celelalte partide ale rundei fiind intre FTC Budapesta - Rostov, Krim Ljubljana - Vipers si SG BBM Bietigheim - Team Esbjerg.Meciurile din faza grupelor se vor derula pana in 14 februarie 2021, cand primele doua clasate se vor califica in sferturile de finala. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca play-off, pentru celelalte patru locuri disponibile, in sistem eliminatoriu, in 6-7 martie si 13-14 martie 2021.Sferturile de finala sunt programate in 3-4 aprilie si 10-11 aprilie, iar Turneul Final Four, in 29-30 mai 2021, la Budapesta.SCM Ramnicu Valcea a fost acceptata direct in Liga Campionilor, iar CSM Bucuresti a primit wild-card.Detinatoarea trofeului este Gyor ETO.