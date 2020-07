Brighton - Liverpool, scor 1-3, in Premier League

Salah '6 si '76 si Henderson '8 au marcat golurile invingatorilor. Pentru gazde a inscris Trossard '45.Cu patru etape pana la finalul sezonului, Liverpool, deja campioana, a acumulat 92 de puncte si conduce in clasament, urmata de Manchester City , cu 69 de puncte, si de Chelsea , cu 60 de puncte."Cormoranii" pot depasi recordul de puncte reusit de o echipa in Premier League, 100, detinut de City, in sezonul 2017/2018.Formatia la care este legitimat atacantul Florin Andone ocupa locul 15, cu 36 de puncte.