Chelsea si FC Sevilla s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor

Atat formatia engleza, cat si cea spaniola s-au impus in minutele de prelungiri, cu 2-1, in partidele jucate la Rennes, respectiv Krasnodar.Invinsele vor juca in ultimele doua etape pentru locul in saisprezecimile Ligii Europa.Grupa EFC Krasnodar- FC Sevilla , scor 1-2 (0-1);Au marcat: Wanderson '56 / Rakitici '4, Munir '90+5.Rennes - Chelsea, scor 1-2 (0-1).Au marcat: Guirassy '85 / Hudson-Odoi '21, Giroud '90+1.Clasament: Chelsea - 10, FC Sevilla - 10 puncte, Krasnodar - 1, Rennes - 1.