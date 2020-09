Campion cu Al Hilal, Razvan Lucescu vrea un salariu de 4 milioane de dolari de la arabi. Cat a incasat romanul pentru castigarea Ligii Campionilor Asiei

Antrenorul roman doreste un salariu de 4 milioane de dolari pe sezon plus bonusuri mai mari pentru castigarea trofeelor, conform surselor Ziare.com. Arabii nu i-au pus bete in roate, vor sa-i satisfaca toate dorintele tehnicianului.Razvan Lucescu castiga momentan 2,4 milioane de dolari pe an si a incasat si un bonus de 500 mii de dolari pentru castigarea Ligii Campionilor Asiei.Fostul antrenor al lui Al Hilal, portughezul Jorge Jesus, a castigat in Arabia Saudita 5 milioane de dolari pe an, in conditiile in care nu a atins perfomantele lui Razvan Lucescu la Ryadh."Fotbalul a crescut foarte mult in Arabia Saudita si asta datorita antrenorilor, jucatorilor straini care vin cu experientele lor.Campionatele aici se joaca pana in ultima etapa Pasiunea oamenilor este incredibila. Nu va imaginati ce inseamna fotbalul aici.Eu nu as putea sa traiesc fara fotbal. Sunt momente cand simt ca am nevoie de vacanta, dar dupa 2-3 zile si ma reincarc", a spus Razvan Lucescu la PROX.Tehnicianul roman a castigat titlul in Arabia Saudita cu doua etapa inaintea finalului de campionat CITESTE SI: Razvan Lucescu povesteste experienta traita la arabi: "Este ceva incredibil ce se intampla. Imi vine sa-mi iau sotia si sa plecam in lume, doar cu un ghiozdan in spate"