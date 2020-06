Campionatul olandez va incepe la 12 septembrie

Ziare.

"Startul programat al campionatului va avea loc la 12 si 13 septembrie", se arata intr-un comunicat al KNVB, care estimeaza ca echipele vor avea nevoie de sase pana la opt saptamani pentru pregatire.Prima reprezentativa va juca doua meciuri in Liga Natiunilor in 4 si 7 septembrie, impotriva Poloniei, respectiv Italiei.Din cauza pandemiei, KNVB a incheiat oficial campionatul 2019-2020 in aprilie, fara a desemna campioana pentru acest sezon.Olanda a fost prima tara membra a UEFA care si-a oprit definitiv campionatul.